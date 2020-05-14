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Зимние олимпийские виды спорта

Минспорт положительно оценил выступление российских фигуристов в минувшем сезоне

В прошедшем сезоне российские фигуристки выиграли все международные турниры
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Экспертный совет Министерства спорта РФ оценил выступление сборной России по фигурному катанию в минувшем сезоне как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ было проведено в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса.

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"Совет проводился в такой форме, это даже не видеоконференция. Мы представили туда необходимые документы и получили оценку, она в целом положительная".

В прошедшем сезоне российские фигуристки выиграли все международные турниры. По две победы на этапах Гран-при одержали Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, финал Гран-при и чемпионат Европы выиграла Косторная. Также на европейском первенстве в Граце золотые медали завоевали россияне Дмитрий Алиев (мужское одиночное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание). Чемпионат мира в сезоне-2019/20 не проводился из-за пандемии коронавируса.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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