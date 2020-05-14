Ласицкене считает неверным решение ВФЛА снять с себя оплату нейтрального статуса атлетов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает неправильным решение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не брать на себя оплату специального денежного сбора за оформление персонального нейтрального статуса российским легкоатлетам. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса: для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, раньше за это плату не взимали, для спортсменов с 18 до 20 лет - $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

"В целом я за то, чтобы спортсмены всегда платили сами за себя. Но в нынешней ситуации есть один нюанс. Проблемы с нейтральным статусом начались у легкоатлетов из-за действий руководства ВФЛА, поэтому решение федерации отойти в сторону и скинуть оплату взноса на спортсменов неверное. Данный шаг вряд ли поможет ВФЛА вернуть доверие своих атлетов", - считает Ласицкене.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.