Путин рассчитывает, что генетические тесты Устюгова помогут оспорить его дисквалификацию

НОВО-ОГРАРЕВО, 14 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что результаты генетических исследований, которые были проведены с генным материалом биатлониста Евгения Устюгова, помогут спортсмену оспорить решение о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом глава государства сказал, комментируя на совещании по развитию генетических технологий в РФ доклад директора ФГБУН "Институт молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Российской академии наук" Александра Макарова.

"Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу", - сказал Путин.

Макаров рассказал, как генетика применяется в спорте. Он напомнил, что в феврале Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул очередные обвинения против Устюгова в связи с аномальными показателями его биологического паспорта. Обвинение основывалось на повышенном уровне гемоглобина спортсмена, и на основе этого обвинения союз потребовал дисквалифицировать результаты Устюгова, в том числе и лишить золотой медали Олимпиады в Сочи

"К нам обратились адвокаты спортсмена с просьбой определить, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку повышенный уровень у него постоянно. Были полностью определены все гены Устюгова, а также его родителей <…>. Что же оказалось - в трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие повышенный уровень гемоглобина", - пояснил ученый. Таким образом, по его словам, постоянно повышенный уровень гемоглобина спортсмена объясняется его уникальными генетическими особенностями. Макаров заверил, что полученные данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений и будут использованы юристами в слушаниях в Спортивном арбитражном суде.

Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки.