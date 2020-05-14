Незаслуженная пенсия. Юрий Семин покидает "Локомотив"

Имя Семина неразрывно связано с историей "Локомотива" несмотря на то, что в качестве игрока он провел в этом московском клубе всего три года и главные достижения в его игровой карьере связаны с другими столичными командами. В 1966 году он стал автором первого гола "Спартака" в еврокубках, а в 1970-м вместе с "Динамо" завоевал Кубок СССР. Помимо двух этих команд он успел поиграть за "Спартак" из Орла, "Кайрат", "Чкаловец" и "Кубань". Карьера в качестве тренера началась в той же "Кубани", откуда после менее чем года работы он перебрался в "Памир". После двух лет руководства командой из Душанбе по инициативе министра путей сообщения СССР Николая Конарева перед сезоном-1986 молодой специалист получил приглашение поработать с "Локомотивом", который к тому моменту уже пять лет как был в первой лиге после вылета из высшей. По итогам 1987 года команда вернулась в элиту советского футбола, а в чемпионате СССР — 1988 железнодорожники стали седьмыми — к тому моменту за четверть века "Локомотив" играл лучше только в сезоне-1977.

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В 1989 году тренер, которому к тому моменту был 41 год, пригласил в качестве помощника бывшего полузащитника московского "Торпедо" Валерия Филатова, с которым они подружились еще будучи игроками. В первый год совместной работы команда вылетела из числа участников высшей лиги, но уже в 1990-м наделала немало шума, дойдя до финала Кубка СССР, где разгромно уступила киевскому "Динамо" (1:6). В чемпионате страны железнодорожники через стыковые матчи с волгоградским "Ротором" вернулись в элиту, для того чтобы в 1991-м занять последнее место. Развал Советского Союза спас команду от понижения в классе, однако все это происходило без Семина — он один год проработал с олимпийской сборной Новой Зеландии (в его отсутствие команду тренировал Филатов), после чего вернулся писать историю побед "Локомотива" и стать кумиром и авторитетом для болельщиков команды. От "пятого колеса" к статусу флагмана Филатов, уступив пост главного тренера Семину, нашел себя в новой роли — президента клуба. О том периоде Юрий Павлович так вспоминает в своей книге "Локомотив". Возвращение на пьедестал", которая вышла в 2018 году: "Я знал, что мой друг Валерий Филатов, которого пригласил к себе в помощники, успешно ведет малый бизнес, и предложил ему заняться более крупным — стать президентом "Локомотива". Я и сам имел возможность возглавить клуб, совмещать президентскую и тренерскую должности, как поступил в "Спартаке" Олег Романцев. Но чувствовал, что мое призвание — тренерская работа, живое, каждодневное общение с игроками, и не хотел распыляться. Так возник наш успешный дуэт: Филатов — президент, Семин — тренер".

Описание На посту главного тренера "Локомотива", 1995 год © Игорь Уткин/ТАСС

В первый сезон в чемпионате России "Локомотив" стал четвертым, получив шанс впервые в своей истории сыграть в еврокубковом турнире, Кубке УЕФА. Соперником по двухраундовому противостоянию был звездный итальянский "Ювентус" (0:3 — на выезде, 0:1 — дома), в составе которого были Роберто Баджо, Джанлука Виалли, Андреас Меллер, Юрген Колер, а также более известные современным любителям футбола Алессандро Дель Пьеро, Антонио Конте и будущий главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. О тех матчах Семин вспоминает так: "Сыграв против Баджо, Раванелли и других звезд, футболисты "Локомотива" обрели уверенность в себе. После "Ювентуса" они не испытывали робости ни перед кем". Те игры против соперника высочайшего уровня действительно закалили "Локомотив", и команда постепенно стала избавляться от обидного прозвища "пятое колесо". Постсоветская эпоха изменила расстановку сил среди столичных команд, и "Локомотив" довольно быстро включился в борьбу за медали — бронза в 1994-м, серебро в 1995-м и победа в финале Кубка России в 1996-м. Примечательно, что первый трофей железнодорожники завоевали в день рождения Семина, 11 мая. В решающей игре они уступали "Спартаку" со счетом 1:2, но благодаря голу Юрия Дроздова сумели завоевать титул.

Описание С Кубком России, 1996 год © Игорь Уткин/ТАСС

Еще пять лет кропотливой селекционной работы потребовалось тандему Филатов — Семин для того, чтобы собрать чемпионский состав. За это время команду пополнили ставшие позже легендами клуба Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Сенников, а также многие другие. В конце 2002-го "Локомотиву" покорилась ранее неизвестная высота — железнодорожники впервые в истории завоевали чемпионский титул, обыграв в "золотом" матче ЦСКА со счетом 1:0. А уже в марте 2003-го команда под руководством Семина стала первым обладателем Суперкубка России, в котором встречались чемпион страны и обладатель национального Кубка (все тот же ЦСКА). Железнодорожникам удалось заявить о себе в 2003 году и в Европе. Попав в группу Лиги чемпионов с английским "Арсеналом", итальянским "Интером" и украинским "Динамо", команда Семина неожиданно для многих заняла второе место, оставив не у дел коллектив из Милана. При равенстве очков в 1/8 финала благодаря результатам очных встреч вышел российский клуб (3:0 — дома, 1:1 — на выезде). В плей-офф уже в начале 2004 года "Локомотив" играл с "Монако" (2:1 — дома, 0:1 — в гостях). На выезде железнодорожникам показать свой максимум помешал португальский арбитр Кортеш Батишта — сначала он удалил Лоськова, а потом засчитал гол Дадо Пршо, хотя в том моменте вратаря "Локомотива" Сергея Овчинникова дезориентировал находившийся в офсайде игрок соперника. "Но все равно в истории нашего клуба это была, несомненно, самая успешная Лига. Сумели выйти из очень сложной группы, а потом на высоком уровне провели первый матч с "Монако". Но при счете 2:0 нужно было добивать соперника, как это сделал в финале "Порту". А мы не смогли", — резюмировал исход той встречи главный тренер "Локомотива".

Описание После победы в "золотом" матче над ЦСКА, 2002 год © Игорь Уткин/ТАСС

Скомканный старт сезона-2004 не помешал "Локомотиву" получить второе чемпионство за три года. Тогда команда Семина, провалив первую часть турнира, сумела собраться после паузы, связанной с чемпионатом Европы. Она ликвидировала отставание в восемь очков и обошла в финишном створе ЦСКА, опередив армейцев на один балл. "На этот раз мои эмоции были слабее, чем при первом чемпионстве, — признался в своей книге Семин. — Наверное, дело было в том, что теперь произошло чудо, а в 2002-м — закономерность. Тогда мы были сильнее всех. В 2002-м мы не могли похвастать таким количеством болельщиков. "Локомотив" впервые стал чемпионом Москвы по посещаемости. Вот что для нас стало самым важным! Важнее даже, чем золотые медали!" Короткая "командировка" в сборную и новая роль в "Локомотиве" 2005 год во главе "Локомотива" не предвещал радикальных изменений в жизни Юрия Павловича, однако они не заставили себя ждать. Руководство Российского футбольного союза и его новый президент Виталий Мутко предложили Семину возглавить сборную России посреди отборочного цикла на чемпионат мира 2006 года, сменив на этом посту Георгия Ярцева. Тренер вопреки собственным убеждениям стал договариваться о совмещении постов в клубе и национальной команде. Глава генерального спонсора клуба — РЖД — Геннадий Фадеев и Мутко были не против, однако в последний момент "Локомотив", президентом которого по-прежнему был Филатов, неожиданно отказал.

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"Мне было очень тяжело покидать "Локомотив", — писал Семин. — Но тогда я считал, что ничего страшного не случилось. По прошествии многих лет считаю свое решение сменить "Локомотив" на сборную большой ошибкой". Сборная при Семине не потерпела ни одного поражения, но не смогла подняться на второе место в группе и не отобралась на чемпионат. Не выполнив поставленную задачу, тренер решил покинуть занимаемый пост. Однако к тому моменту главой РЖД вместо Фадеева стал Владимир Якунин, который вместе с недавним соратником Семина Филатовым выступил против возвращения специалиста в "Локомотив". Президент клуба решил назначить главным тренером команды многолетнего помощника Юрия Павловича Владимира Эштрекова. У последнего работа получилась провальной — железнодорожники большую часть сезона возглавляли турнирную таблицу и в определенный момент имели восьмиочковый отрыв от преследователей, но в середине октября позволили ЦСКА обогнать себя. В результате в 2005-м армейцы к завоеванным весной Кубку УЕФА и Кубку России добавили еще и титул чемпионов страны, а "Локомотив" в 30-м туре проиграл "Спартаку" и не попал в Лигу чемпионов.

Описание В киевском "Динамо", 2010 год © Владимир Синдеев/ТАСС

В конце 2005 года Семин возглавил московское "Динамо", в составе которого в ту пору было 12 игроков из дальнего зарубежья. Председатель совета директоров бело-голубых Алексей Федорычев в какой-то момент перестал заниматься делами клуба, что привело к напряженности в команде. Не сумев стабилизировать обстановку в коллективе, а также столкнувшись с неприятием его плана тренировок со стороны некоторых иностранцев, Юрий Павлович уже в августе 2006-го подал в отставку. В конце того же года он вернулся в "Локомотив" в качестве президента, а новым главным тренером стал Анатолий Бышовец. Пара заслуженных специалистов не смогла сработаться и, несмотря на завоеванный в середине сезона Кубок России, по итогам чемпионата была уволена. После этого Семин отправился на Украину, где возглавил киевское "Динамо". С первой же попытки он сделал новую команду чемпионом с отрывом от ставшего вторым "Шахтера" в 15 очков. Конфликты с руководством — часть тренерского почерка Семина Сменивший Семина на посту президента "Локомотива" Николай Наумов в середине 2009 года решил пригласить тренера в ставший для него родным клуб. Специалист дал согласие на третье возвращение, однако сразу же был вынужден столкнуться с нехваткой креативных игроков, продажей в английский "Эвертон" Динияра Билялетдинова и разногласиями с руководством в вопросе покупки новичков. Наумов и Семин вместе работали год, после чего президентом клуба была назначена Ольга Смородская. Она занимала этот пост с 2010 по 2016 год.

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"Ее правление стало черным периодом в истории "Локомотива", потерянным временем для развития клуба" — так Семин охарактеризовал работу Смородской. Вместе они работали меньше полугода, но этого времени тренеру хватило, чтобы составить внушительный список претензий. За этот период Семин ставил в вину Смородской увольнение солидарной с ним части персонала, вето на покупку нападающих, приобретение игроков сомнительного качества, вмешательство в предматчевые установки, трудоустройство в клуб собственной дочери и зятя и многое другое. Покинув "Локомотив" в четвертый раз, Семин почти на шесть лет оказался вне родного клуба. За это время на посту главного тренера успели поработать восемь специалистов, включая выступавших под руководством Семина Владимира Маминова, Олега Пашинина и Игоря Черевченко. Команда лишь раз стала третьей в чемпионате, а также завоевала Кубок России в сезоне-2014/15. К этому успеху железнодорожники пришли под руководством Черевченко. Сам Семин успел вновь поработать в четырех клубах — киевском "Динамо", "Габале" (Азербайджан), "Мордовии" и "Анжи". Четвертое пришествие в "Локомотив" в качестве главного тренера состоялось 26 августа 2016 года. К тому моменту пост президента клуба меньше месяца занимал Илья Геркус. "Мое приглашение носило в значительной степени имиджевый характер, стало некоей пиар-акцией, чтобы вернуть на трибуны болельщиков, связывавших прежние достижения "Локомотива" с моим именем, — считает Семин. — В то, что штабу, возглавляемому "стариком-тренером", удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил. Мол, порулит полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку. А болельщики успокоятся и уже не станут требовать возвращения Семина".

Описание Празднование чемпионства сезона-2017/18 © Михаил Терещенко/ТАСС

Если такой расчет и был, то он не оправдался. В первый же год своего четвертого тренерского срока Семин привел "Локомотив" к завоеванию Кубка России, а во второй — к первому за 14 лет чемпионству. По словам тренера, на пути к этим трофеям ему пришлось преодолевать разного рода искусственные барьеры внутри клуба. Как и с предыдущими руководителями, он не сошелся с Геркусом в вопросе трансферной политики. Президент, а впоследствии генеральный директор считал, что игроков должен приобретать клуб в лице него самого и спортивного директора (Эрика Штоффельсхауса), а задача тренера — тренировать. Позиция Юрия Павловича заключалась в том, что решения должны приниматься коллегиально. Посреди сезона Геркус объявил об уходе из клуба, отметив, что выполнил не все из задуманного, но горд тем, чего удалось добиться за два с половиной года работы в "Локомотиве". Ему на смену пришел Василий Кикнадзе. Первые несколько месяцев работы он воздерживался от комментариев в СМИ, а на первой же встрече с журналистами был вынужден отвечать на вопросы о возможном уходе Семина. Гендиректор выразил уверенность в том, что когда тренер покинет свой пост, то войдет в совет директоров и станет почетным президентом клуба. В мае 2019-го "Локомотив" установил рекорд по количеству завоеванных Кубков России (восемь, шесть из них — с Семиным), а в июле добавил в коллекцию трофеев Суперкубок России. Перед стартом сезона состоялась встреча команды с болельщиками, на которой фанаты предъявили массу претензий новому гендиректору — от акции фанатов против Кикнадзе из-за цен на абонементы до трансферной политики и других бытовых вопросов. К Семину у поклонников команды, понятное дело, вопросов не было, ведь он — непререкаемый авторитет для них.

Описание Обладатель Суперкубка России, 2019 год © Михаил Джапаридзе/ТАСС

На протяжении всей первой части сезона в СМИ появлялись слухи о конфликте Семина и Кикнадзе, но в публичное поле эта тема не выносилась. В марте 2020-го на встрече с журналистами гендиректор "Локомотива" заявил, что у него нет конфликтов с главным тренером. Впрочем, другое его заявление, сделанное тогда же, поставило под сомнение будущее Семина в клубе. "Совет директоров будет предлагать позицию по нынешнему главному тренеру, а также другие две-три кандидатуры. По-другому не бывает, это нормальная практика", — сказал Кикнадзе. Надо понимать, что такие заявления в разгар сезона, когда команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов и возглавляет группу преследователей ушедшего в отрыв "Зенита", не делаются. В этот раз кресло под Семиным зашаталось не на шутку, ведь для того, чтобы тренер покинул клуб, нужно всего лишь не продлевать истекающий контракт. Во второй половине марта, когда чемпионат уже был приостановлен из-за пандемии коронавируса, специалист вновь поставил себя в противовес руководству клуба, публично заявив, что игроки не должны отказываться от зарплаты. Несмотря на это, футболисты согласились на 40-процентное снижение доходов на время паузы.

Описание С Кубком России, 2019 год © Сергей Фадеичев/ТАСС

В апреле в сербских СМИ начали писать о том, что сменщиком Семина станет 40-летний Марко Николич. Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков не стал подтверждать эту информацию. Несмотря на это, ряд фанатских объединений выступили с заявлением, в котором оказали поддержку Семину. Василий Кикнадзе отметил, что клуб должен учитывать мнение болельщиков при принятии решения о назначении главного тренера команды, а также отдал должное вкладу Юрия Павловича в развитие "Локомотива". Могло показаться, что вопрос исчерпан, но на деле все вышло иначе. В день рождения Семина, 11 мая, в социальных сетях "Локомотива" вышло поздравление главного тренера с самыми яркими моментами за время работы в клубе. Вышло оно настолько эмоциональным и ностальгическим, что вместо "С днем рождения!" напрашивалось "Спасибо за все!" Так и получилось. Николич возглавит клуб с 1 июня. "Локомотив" = Семин, и наоборот Как игрок и тренер Юрий Павлович провел в "Локомотиве" почти 30 лет, 25 из них — в качестве тренера. Именно в этой роли он принес клубу 12 трофеев из 16 за всю 97-летнюю историю. Один он завоевал в качестве президента, а еще один принес клубу его ученик. Так и получается, что из всех титулов, завоеванных железнодорожниками, Семин не имеет отношения только к двум — Кубкам СССР 1936 и 1957 годов.

Описание Юрий Семин, 2020 год © Валерий Матыцин/ТАСС