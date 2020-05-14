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Сборные по хоккею

МОК готов сотрудничать с НХЛ по вопросу участия игроков лиги на ОИ-2022

Несколько месяцев назад МОК и НХЛ провели встречу, на которой обсуждали вопрос участия игроков лиги в Олимпийских играх - 2022
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли AP Photo/Charles Krupa
Описание
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли
© AP Photo/Charles Krupa

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отметил готовность Международного олимпийского комитета (МОК) сотрудничать с лигой по вопросу участия игроков из клубов НХЛ в Олимпийских играх 2022 года. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее пресс-служба МОК сообщила ТАСС о встрече с участием представителей МОК, НХЛ и Международной федерации хоккея. на которой обсуждался вопрос выступления игроков лиги на Олимпиаде в Пекине.

"Это было несколько месяцев назад. Встреча получилась отличной, особенно относительно готовности МОК взаимодействовать с другими сторонами для содействия участию игроков НХЛ [в Олимпийских играх]. Но никаких решений не принято", - сказал Дэйли.

В 1998 году НХЛ впервые приостановила регулярный чемпионат, чтобы ее игроки смогли выступить за свои сборные на Олимпиаде в Нагано. Подобная практика сохранялась на протяжении 16 лет. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане игроки из НХЛ уже не выступали, одной из причин стал отказ МОК делиться с лигой доходами от участия хоккеистов НХЛ в Играх.

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