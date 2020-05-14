Стало известно, почему Фуркад ошибочно получил трофей Бё за победу в Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад в середине апреля сообщил, что ему по ошибке отправили трофей, который завоевал Бё. Норвежцу, в свою очередь, достался малый Хрустальный глобус за победу в зачете индивидуальных гонок, который завоевал Фуркад.

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Норвежская федерация биатлона рассказала, по какой причине большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20 был отправлен французу Мартену Фуркаду, в то время как его завоевал Йоханнес Бё. Подробности этого происшествия пресс-служба организации сообщила ТАСС.

"Совместно с Международным союзом биатлонистов мы выяснили, что все глобусы изначально были отправлены в Осло на финал Кубка мира. Однако после его отмены оргкомитет этапа в Холменколлене отправил глобусы обратно в Зальцбург (штаб-квартиру международной федерации - прим. ТАСС), но оставил у себя те, что предназначались для норвежских спортсменов, чтобы после распределить их", - сообщили в федерации биатлона.

"На этом этапе оргкомитет случайно перепутал глобус для победителя общего зачета [Йоханнеса Бё] и для победителя зачета индивидуальных гонок [Мартена Фуркада]. Де-факто ни Йоханнес, ни Мартен не получали этих глобусов, они лишь оказались не в том месте для дальнейшей передачи. Один из наших тренеров доставит глобус Йоханнеса, который был отправлен обратно в Зальцбург, во время его следующей поездки", - отметили в организации.

31-летний Фуркад в марте объявил о завершении карьеры, 26-летний Бё выразил готовность соревноваться до 2026 года.