Драчев заявил, что Минспорт не получал на утверждение ошибочных списков тренеров

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство спорта России не получало на согласование списков тренеров и спортсменов, которые бы содержали ошибки. Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Списки в Минспорт еще не поданы, - сказал Драчев. - Что касается ошибок, которые были в этих списках, то они были выявлены на подготовительном этапе и были чисто техническими: были перепутаны даты рождения, места проживания".

Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации.

Контракты нынешних тренеров сборной России истекают 31 мая. В минувшем сезоне главным тренером сборной России являлся Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.