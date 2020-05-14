Драчев заявил, что Минспорт не получал на утверждение ошибочных списков тренеров

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство спорта России не получало на согласование списков тренеров и спортсменов, которые бы содержали ошибки. Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.
"Списки в Минспорт еще не поданы, - сказал Драчев. - Что касается ошибок, которые были в этих списках, то они были выявлены на подготовительном этапе и были чисто техническими: были перепутаны даты рождения, места проживания".
Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления.
Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации.
Контракты нынешних тренеров сборной России истекают 31 мая. В минувшем сезоне главным тренером сборной России являлся Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.