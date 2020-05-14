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Футбол в России

Николич сменит Семина на посту главного тренера футбольного клуба "Локомотив"

Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 1 июня
Тренер Марко Николич EPA-EFE/NIKLAS HALLEN
Описание
Тренер Марко Николич
© EPA-EFE/NIKLAS HALLEN

ТАСС, 14 мая. Бывший главный тренер сербского футбольного клуба "Партизан" Марко Николич утвержден новым главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение было принято на заседании совета директоров "Локомотива", которое состоялось в четверг. 40-летний серб сменит на тренерском посту Юрия Семина, контракт которого истекает 31 мая 2020 года. Николич приступит к выполнению своих обязанностей 1 июня. О сроке соглашения с ним не сообщается.

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Николич возглавлял сербские "Рад", "Войводину", "Партизан", словенскую "Олимпию" и венгерский "Фехервар". С "Партизаном" в сезоне-2016/17 он выиграл национальный чемпионат и Кубок Сербии. С "Фехерваром" стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).

Семин возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал Кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).

Помимо "Локомотива", Семин возглавлял краснодарскую "Кубань", "Памир" из Душанбе, московское и киевское "Динамо", которое привел к золотым медалям чемпионата Украины сезона-2008/09, азербайджанскую "Габалу", саранскую "Мордовию" и махачкалинский "Анжи". С 1992 по 1994 год и с 1996 по 1999 год Семин входил в тренерский штаб сборной России, а в 2005-м был главным тренером национальной команды.

После 22 туров остановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков.

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