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Зимние олимпийские виды спорта

Глейхенгауз сообщил, что каток группы Тутберидзе откроется не раньше июня

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции

ТАСС, 14 мая. Каток "Хрустальный", на котором тренируются фигуристы группы Этери Тутберидзе, откроется не раньше июня. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции.

"Точно не раньше июня, - сказал Глейхенгауз в ответ на вопрос, когда откроются катки. - Это мы точно знаем".

Также Глейхенгауз рассказал, чем занимается во время самоизоляции. "Чувствую полную бесполезность, без фигурного катания я обществу не нужен, - сказал он. - Смотрю фильмы, слушаю музыку, сериалы. Очень понравился "Последний танец" про Майкла Джордана".

Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В ней занимаются, в частности, Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Даниил Самсонов.

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Зимние олимпийские виды спорта
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