Глейхенгауз сообщил, что каток группы Тутберидзе откроется не раньше июня

ТАСС, 14 мая. Каток "Хрустальный", на котором тренируются фигуристы группы Этери Тутберидзе, откроется не раньше июня. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции.

"Точно не раньше июня, - сказал Глейхенгауз в ответ на вопрос, когда откроются катки. - Это мы точно знаем".

Также Глейхенгауз рассказал, чем занимается во время самоизоляции. "Чувствую полную бесполезность, без фигурного катания я обществу не нужен, - сказал он. - Смотрю фильмы, слушаю музыку, сериалы. Очень понравился "Последний танец" про Майкла Джордана".

Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В ней занимаются, в частности, Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Даниил Самсонов.