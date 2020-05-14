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Зимние олимпийские виды спорта

Загитова сообщила, что будет праздновать день рождения с родителями

Фигуристке 18 мая исполнится 18 лет

ТАСС, 14 мая. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова будет отмечать день рождения вместе с родителями. Об этом она сообщила во время прямого эфира в Instagram.

Группа Этери Тутберидзе, у которой тренируется Загитова, прекратила тренировки на катке 21 марта из-за пандемии коронавируса. Фигуристке 18 мая исполнится 18 лет.

"Не знаю, что можно сделать креативного на день рождения, - отметила Загитова. - Только сидеть дома с родителями".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре прошлого года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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