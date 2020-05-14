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Зимние олимпийские виды спорта

Глейхенгауз заявил, что не поддерживает изменение стоимости прыжков в фигурном катании

В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) уравнял стоимость тройных лутца и флипа - по 5,3 балла

ТАСС, 14 мая. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не поддерживает изменение стоимости ряда прыжков в фигурном катании. Об этом он сообщил во время прямого эфира с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в Instagram.

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В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) уравнял стоимость тройных лутца и флипа - по 5,3 балла. Ранее лутц был вторым по сложности тройным прыжком и оценивался в 5,9 балла. Также ISU уравнял четверные лутц, флип и риттбергер, теперь их стоимость составляет 11 баллов, раньше за лутц можно было получить 11,5 балла, за флип - 11, за риттбергер - 10,5.

"Я, наверное, против, - сказал Глейхенгауз. - Мне кажется это странным. Лутц в любом случае должен стоить дороже".

"Потому что он сложнее", - добавила Загитова.

Фигуристка группы Тутберидзе Анна Щербакова исполняет четверной лутц на соревнованиях, а также каскад из тройных лутца и риттбергера. Аналогичной комбинацией, ранее считавшейся сложнейшей в женском одиночном катании, владеет и Загитова.

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Зимние олимпийские виды спорта
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