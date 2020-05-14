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Футбол в России

Народный артист России Баринов сравнил увольнение Семина с убийством "Локомотива"

Актер назвал произошедшее плевком в сторону всего российского футбола

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Народный артист России, известный болельщик московского "Локомотива" Валерий Баринов сравнил увольнение главного тренера команды Юрия Семина с убийством клуба. Такое мнение Баринов высказал ТАСС.

На заседании совета директоров "Локомотива" в четверг было принято решение не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая нынешнего года. Команду возглавит 40-летний сербский специалист Марко Николич.

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"Это как убийство клуба, не знаю, что хотят с ним сделать. Это понимают все. Это не просто увольнение Семина, человека, который по сути создал этот клуб, это плевок в сторону всего нашего футбола. Это сделали люди, которые ничего не понимают в футболе, которые к нему безразличны", - отметил Баринов.

"Им все равно, что будет с этим клубом, с футболом. Очень попахивает подлостью", - добавил собеседник агентства.

Семин возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал Кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).

После 22 туров остановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков.

Теги
Российский футбол
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