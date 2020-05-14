Булыкин: перед Семиным в "Локомотиве" стояли задачи, которые он не решил

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перед главным тренером Юрием Семиным в футбольном клубе "Локомотив" стояли задачи, которые он не смог решить. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора клуба Дмитрий Булыкин.

"Локомотив" в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. На этом посту 73-летнего специалиста сменит 40-летний серб Марко Николич, последним местом работы которого был венгерский "Фехервар".

"Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер, - сказал Булыкин. - Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты".