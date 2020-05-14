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Футбол в России

Булыкин: перед Семиным в "Локомотиве" стояли задачи, которые он не решил

По мнению бывшего игрока команды, новый главный тренер приходит в непростое время
Дмитрий Булыкин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Дмитрий Булыкин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перед главным тренером Юрием Семиным в футбольном клубе "Локомотив" стояли задачи, которые он не смог решить. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора клуба Дмитрий Булыкин.

"Локомотив" в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. На этом посту 73-летнего специалиста сменит 40-летний серб Марко Николич, последним местом работы которого был венгерский "Фехервар".

"Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер, - сказал Булыкин. - Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты".

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"Останутся ли помощники Семина? Думаю, клуб объявит это в ближайшее время, нужно подождать. А как получится у Николича, нужно подождать - только время покажет. Невозможно предугадать, как все будет развиваться", - добавил он.

По мнению Булыкина, новый главный тренер приходит в непростое время. "Сейчас очень сложная ситуация - "Локомотиву" нужно удержать второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Это сложная задача, тем более сейчас, когда сезон был прерван из-за коронавируса", - резюмировал собеседник агентства.

В сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Локомотив" не смог защитить титул обладателя Кубка России, проиграв в 1/16 финала турнира калининградской "Балтике". В группе Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером" железнодорожники с тремя очками заняли четвертое место. В чемпионате России команда после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко; отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 9 очков.

Семин возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал Кубок России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).

Теги
Российский футбол
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