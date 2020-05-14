Семин заявил, что хочет отдохнуть после ухода из ФК "Локомотив"

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юрий Семин, который покинет пост главного тренера футбольного клуба "Локомотив", заявил, что хочет отдохнуть. Об этом он сообщил ТАСС.

"Локомотив" в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с Семиным. На этом посту 73-летнего специалиста сменит 40-летний серб Марко Николич, последним местом работы которого был венгерский "Фехервар".

"Мне нужно отдохнуть сейчас", - сказал Семин в ответ на вопрос, будет ли он продолжать тренерскую карьеру.

Семин также сказал, что обратится к болельщикам "Локомотива" через "Инстаграм".