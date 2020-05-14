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Влияние коронавируса на спорт
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МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады

Олимпийские игры были перенесены с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/MIREIA SEGARRA
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/MIREIA SEGARRA

ТАСС, 14 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) для преодоления последствий пандемии коронавируса и переноса на 2021 год Олимпиады в Токио выделит $800 млн. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на видеоконференции по итогам заседания исполкома организации.

Олимпийские игры были перенесены с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Мы обсуждали сегодня вопрос того, как пандемия повлияла на финансовое положение олимпийского движения. Сейчас непросто просчитать все последствия, планировать в сложившихся обстоятельствах сложно, поскольку никто не знает, как будет выглядеть мир завтра, - сказал Бах. - Но исполком МОК сегодня утвердил пакет поддержки, который составит до $800 миллионов. Они будут направлены на преодоление последствий коронавируса".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. В мире коронавирусом заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. пациентов умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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