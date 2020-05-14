Экс-тренер ФК "Локомотив" считает, что для ухода Семина из команды нет объективных причин

"Локомотив" в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. На этом посту 73-летнего специалиста сменит 40-летний серб Марко Николич, последним местом работы которого был венгерский "Фехервар".

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший тренер футбольного клуба "Локомотив" Ринат Билялетдинов считает, что для непродления контракта с главным тренером команды Юрием Семиным нет объективных причин. Такое мнение Билялетдинов высказал ТАСС.

"Явной причины не продлевать контракт с Семиным я не вижу, - сказал Билялетдинов. - Понять логику, находясь вне, да даже и внутри, трудно. Объективных причин для смены Семина я не вижу. Он мог и дальше работать".

"Может ли он продолжить тренерскую карьеру? Возрастную планку никто не устанавливал - если посмотреть, есть примеры и старше, практикующие тренеры. Никто не ограничивает, будто есть какой-то возраст, после которого все - точка", - добавил собеседник агентства.

В сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Локомотив" не смог защитить титул обладателя Кубка России, проиграв в 1/16 финала турнира калининградской "Балтике". В группе Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером" железнодорожники с тремя очками заняли четвертое место. В чемпионате России команда после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет девять очков.

Семин возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал Кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).