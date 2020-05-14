Бах: июльская сессия МОК пройдет в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 14 мая. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет в июле нынешнего года в виртуальном формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

"Исполком согласовал проведение 136-й сессии МОК 17 июля 2020 года в виртуальном формате", - сказал Бах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.