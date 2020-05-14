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Влияние коронавируса на спорт

Бах: коронавирус не повлиял на подготовку к Олимпиаде 2022 года в Пекине

Игры планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах EPA-EFE/JOSE MENDEZ
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/JOSE MENDEZ

ТАСС, 14 мая. Пандемия коронавирусной инфекции не оказала влияния на подготовку к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на видеоконференции по итогам заседания исполкома организации.

Игры-2022 планируется провести в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Приготовления к Играм-2022 в Пекине идут очень хорошо. В июне состоится очередное заседание координационной комиссии с участием международных федераций по зимним видам спорта. Пекин продолжит получать всю поддержку со стороны МОК", - сказал Бах.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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