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Летние олимпийские виды спорта

Следующие заседания исполкома МОК пройдут 10 июня, 15 и 22 июля

Они пройдут в онлайн-режиме

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следующие заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 10 июня, 15 и 22 июля. Об этом на видеоконференции сообщил глава МОК Томас Бах.

В четверг завершилось заседание исполкома организации. Из-за пандемии коронавируса оно проходило в онлайн-режиме.

"Следующие заседания пройдут в удаленном формате: 10 июня, 15 и 22 июля", - сказал Бах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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