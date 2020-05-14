Следующие заседания исполкома МОК пройдут 10 июня, 15 и 22 июля

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следующие заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 10 июня, 15 и 22 июля. Об этом на видеоконференции сообщил глава МОК Томас Бах.

В четверг завершилось заседание исполкома организации. Из-за пандемии коронавируса оно проходило в онлайн-режиме.

"Следующие заседания пройдут в удаленном формате: 10 июня, 15 и 22 июля", - сказал Бах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.