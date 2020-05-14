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Перенос Олимпиады в Японии

Бах заявил, что МОК работает вместе с ВОЗ по обеспечению безопасного проведения ОИ в Токио

Президент Международного олимпийского комитета также сказал о солидарности с властями Японии

ТАСС, 14 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) ведет совместную работу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для безопасного проведения Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на видеоконференции по итогам заседания исполкома организации.

Олимпийские игры были перенесены с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Центром этого исполкома был отчет об Олимпиаде в Токио, который был представлен рабочей группой Here We Go. Эта группа ответственна за обеспечение проведения безопасных Игр для всех ее участников, - заявил Бах. - Мы работаем в контакте с ВОЗ и другими заинтересованными сторонами, чтобы добиться этого. Мы солидарны с оргкомитетом и властями Японии, мы все привержены уверенности в успешности этих перенесенных Игр".

Бах подчеркнул, что сроки проведения Игр в Токио в дальнейшем не будут повторно изменены. "Мы и оргкомитет работаем полностью уверенными в том, что старт перенесенным Играм будет дан 21 июля и они пройдут безопасно для всех участников. До их старта еще год и два месяца, так что сейчас мы не должны спекулировать на тему будущего", - ответил Бах на вопрос о возможности отмены Игр или их переноса в другую страну.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. В мире коронавирусом заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. пациентов умерли.

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Перенос Олимпиады в Японии
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