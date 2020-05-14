Овчинников: здоровье позволяет Семину продолжить карьеру главного тренера

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юрий Семин имеет все возможности в плане здоровья, чтобы продолжать работать главным тренером в футбольных клубах. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер ЦСКА, двукратный чемпион России в составе "Локомотива" под руководством Семина Сергей Овчинников.

"Думаю, решение он будет сам принимать, исходя из своих личных раздумий, предположений. Что касается его энергии, знаний, то, по-моему, он находится в прекрасной физической форме. На мой взгляд, я не вижу препятствий для того, чтобы он тренировал какую-либо команду. Он сам решит, когда закончит, сколько ему позволит здоровье", - сказал Овчинников.

Семин возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал Кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).