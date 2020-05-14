СКА заключил новое соглашение с хоккеистом Бурдасовым

ТАСС, 14 мая. Российский нападающий Антон Бурдасов продлил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.

Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Бурдасов провел за клуб 31 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 14 (9 голов + 5 передач) очков. В плей-офф он вышел на лед во всех четырех встречах против подольского "Витязя" и записал в актив четыре очка (1+3).

Бурдасов перешел в СКА перед началом прошлого сезона, до этого он выступал за петербуржцев на протяжении четырех сезонов (2012-2016), став обладателем Кубка Гагарина в 2016 году. Также он представлял челябинский "Трактор", омский "Авангард", ЦСКА и уфимский "Салават Юлаев". В составе молодежной сборной России форвард стал чемпионом мира 2011 года.