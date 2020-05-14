Евгений Устюгов считает свое допинговое дело охотой за российскими медалями

В четверг президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФГБУН "Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук" Александром Макаровым высказал надежду, что результаты генетических исследований, которые были проведены с генным материалом биатлониста Евгения Устюгова, помогут спортсмену добиться отмены его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде (CAS). В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) вновь открыл допинговое дело против биатлониста на основании показателей его паспорта крови, несмотря на то, что два года назад спортсмену удалось доказать свою невиновность.

"Да, действительно мы с юристами попросили специалистов провести полногеномное исследование у меня и у моих родителей. В 2017 году IBU начал расследование против меня по паспорту крови в связи с повышенным гемоглобином. Я предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови, после чего в июне 2018 года дело было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в допинге. Однако в январе 2020 года IBU вдруг заново открыл дело в отсутствие каких-либо новых фактов и доказательств. Ко всему прочему, дело передали в CAS ADD (Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС), в полном противоречии с конституцией IBU", - сказал Устюгов.

Бывший биатлонист заявил, что IBU предлагает ему прекратить попытки доказать свою невиновность. "Я не намерен об этом молчать, благодаря друзьям я буду бороться и защищаться в CAS ADD. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они "советуют мне перестать сопротивляться и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать". Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто", - сказал Устюгов.

"Но мне нечего скрывать. Я всю жизнь жил и живу с высоким гемоглобином. Все об этом в IBU знали. Чтобы защититься, я был вынужден провести полногеномное исследование. Оно выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина", - подчеркнул он.

Устюгов - олимпийский чемпион 2010 года. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.