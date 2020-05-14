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Шахматные турниры

Благотворительный шахматный турнир собрал 24,6 млн руб. на помощь медицинским учреждениям

Победу в финале турнира одержал Александр Грищук

ТАСС, 14 мая. Благотворительный турнир по шахматам "Сборная - России", который прошел в онлайн-режиме, собрал 24 млн 670 тыс. рублей на помощь медицинским учреждениям во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

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Общий призовой фонд был равномерно распределен среди восьми участников. До начала турнира шахматисты турнира определили, в какие медицинские учреждения своих регионов они направят вырученные средства. Инициатором турнира выступил 14-й чемпион мира Крамник, его идею поддержали ФШР и фонд Геннадия Тимченко.

В турнире приняли участие Александр Грищук (Москва), Крамник (Краснодарский край), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).

Победу в финале турнира в четверг одержал Грищук, переиграв в трех партиях Томашевского.

Теги
Шахматные турниры
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