СМИ: ФК "Лацио" нарушает карантин и проводит командные тренировки до разрешенного срока

ТАСС, 14 мая. Футболисты итальянского клуба "Лацио" проводят командные тренировки до разрешенного властями срока. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Помимо индивидуальных тренировок на поле, футболисты проводили командные упражнения, а также двустороннюю игру. Отмечается, что футбольные клубы Италии могут возобновить тренировки лишь с 18 мая согласно снятию ограничений.

Недовольство действующим карантином выразил главный врач команды Иво Пульчини. "Мне кажется, глупо сажать всю команду на карантин при единственном положительном тесте на коронавирус. Научный комитет не хочет прислушиваться к доводам тех, кто работает в футбольной медицине, кто сталкивается с тем, что происходит непосредственно на поле, а не просто сидит за столом. Если у меня в команде кто-то заразится, я его отправлю на карантин, затем протестирую остальных игроков, если они окажутся здоровыми и тесты покажут отрицательные результаты, то почему я должен относиться к ним как к больным?" - заявил Пульчини.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Италии выявлено более 222 тыс. случаев заражения, свыше 31 тыс. пациентов скончались.