Мещеряков: Семин мог бы передавать опыт коллегам, будучи почетным тренером "Локомотива"

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юрий Семин в случае назначения его почетным главным тренером футбольного клуба "Локомотив" мог бы заниматься передачей своего опыта специалистам, которые взаимодействуют с клубом. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с 73-летним специалистом.

"Ему было сделано предложение стать почетным главным тренером клуба. Во-первых, это уважение к Юрию Павловичу, учитывая, что мы предложили присвоить академии его имя. Во-вторых, есть очень много проектов с детско-юношеским футболом, таких как "Локобол", другие, в том числе и региональные, проекты, - сказал Мещеряков. - То есть это вопрос взаимодействия с региональными тренерами и передачи своего громадного опыта максимальному количеству тренеров, которые так или иначе взаимодействуют с "Локомотивом", с РФСО "Локомотив" и участвуют в наших многочисленных проектах".

Семин возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал Кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).