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Влияние коронавируса на спорт

Исполком РФС в пятницу обсудит дальнейшую судьбу сезона РПЛ

Ранее организация и руководство лиги высказывали намерение доиграть чемпионат
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 15 мая. Дальнейшая судьба чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) в пятницу. Заседание пройдет в режиме видеоконференции.

РФС приостановил все соревнования на территории страны до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В конце апреля общее собрание клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло решение о досрочном завершении первенства Олимп-ФНЛ. Оно должно быть утверждено исполкомом РФС.

1 мая совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве Олимп-ПФЛ является затруднительным. На следующий день президент лиги Андрей Соколов сообщил ТАСС, что руководство обратится в клубы, чтобы получить от них мнения по вопросу возобновления турнира. Позиции команд будут представлены на заседании исполкома РФС.

Открытым остается вопрос возобновления чемпионата в РПЛ, где каждому из клубов осталось провести по восемь игр. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что шансы на продолжение сезона достаточно высоки, а организация намерена согласовать документ о возобновлении розыгрыша турнира с Министерством спорта России и Роспотребнадзором. Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин подчеркнул, что большинство клубов выступают за продолжение сезона. Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев в беседе с ТАСС не стал раскрывать детали документа, но сообщил, что в случае возобновления чемпионата игры пройдут без зрителей, на матчах будут задействованы около 250 человек.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к 25 мая рассчитывает получить сведения относительно возможного прогресса, которого надеются добиться к этой дате национальные ассоциации и лиги. Первым рекомендовано предоставить план по возобновлению внутренних турниров с датами и форматами проведения. УЕФА также попросил ассоциации, которые приняли решение о досрочном окончании сезона, привести доводы, оправдывающие такое преждевременное прекращение внутренних турниров, чтобы определить участие клубов в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Однако организация подчеркивает, что с пониманием относится к возможному отсутствию детальных планов к установленной дате, поэтому РПЛ и РФС могут отложить решение относительно судьбы чемпионата.

Следующий исполком УЕФА состоится 27 мая, на нем планируют принять ряд важных решений, которые касаются чемпионатов и еврокубков. На данный момент приостановлены практически все национальные турниры, продолжается только первенство Белоруссии. Первой из ведущих чемпионатов после паузы, связанной с пандемией, возобновится немецкая бундеслига: девять игр 26-го тура пройдут с 16 по 18 мая. Также точные даты возобновления внутренних первенств названы в Чехии (25 мая), Дании и Польше (29 мая), Португалии и Сербии (30 мая), при этом чемпионаты Франции и Нидерландов завершены досрочно.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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Заседание пройдет в формате видеоконференции
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