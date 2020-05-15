{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Исполком WADA обсудит допинговые дела российских спортсменов и "акт Родченкова"

Заседание пройдет в формате видеоконференции
Описание
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 15 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в пятницу проведет регулярное заседание исполкома, на котором будет обсуждаться текущая деятельность организации. В повестку заседания включены вопросы по допинговым делам 298 российских спортсменов и принимаемый в США закон о допинговом мошенничестве, известный как "акт Родченкова".

Заседание пройдет 15 мая в онлайн-режиме. Изначально оно должно было состояться в штаб-квартире WADA в Монреале, однако из-за пандемии коронавируса его организуют в формате видеоконференции. Влияние пандемии на реализацию антидопинговых программ также станет одной из тем обсуждения. Члены исполкома WADA получат обновленную информацию по делу о результатах расследования, связанного с проверкой базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и манипуляциями с ее данными.

WADA 30 апреля сообщило о завершении проверки 298 российских спортсменов из базы данных московской лаборатории и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований. Среди них также присутствует информация по 145 атлетам, с данными чьих проб, как утверждает WADA, проводились манипуляции, что стало основанием для вынесения четырехлетних санкций по отношению к российскому спорту. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Еще одним важным вопросом станет обсуждение "Антидопингового акта Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act), за принятие которого в октябре прошлого года проголосовала Палата представителей Конгресса США. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами агентства, и на лиц, находящихся вне юрисдикции Вашингтона. При этом закон не затрагивает североамериканские профессиональные лиги, которые не следуют кодексу WADA.

Организация обеспокоена принятием этого закона, который вводит уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов. Связано это с тем, что он будет иметь экстерриториальную силу. Нормы "акта Родченкова" подразумевают возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в соревнованиях вместе с американскими спортсменами. Закон носит имя бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Исполком РФС в пятницу обсудит дальнейшую судьбу сезона РПЛ
Ранее организация и руководство лиги высказывали намерение доиграть чемпионат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС