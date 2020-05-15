Драчев разослал письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации

В среду в распоряжении ТАСС оказалось письмо Драчева на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. В нем он раскритиковал коллег по правлению за нежелание отчитываться за свою работу и принятые большинством голосов решения о формировании нового тренерского штаба и проведении внеочередных выборов, которые Драчев назвал пиром во время чумы. Якушев не принимал участие в принятии этих решений.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев разослал письма, содержащие критику последних решений правления СБР, во все региональные федерации. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Такие же письма были написаны в адрес всех региональных федераций, всех членов совета СБР, - сказал Драчев. - Совет - еще один орган СБР, второй по значимости после конференции. В него входят 48 человек, дополнительно представлены еще три федерации".

Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером сборной России, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации.