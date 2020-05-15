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ММА

Чемпион ОИ по вольной борьбе Гацалов заявил, что отказался от контракта с UFC

Спортсмен планирует участвовать в отборе на Олимпийские игры в Токио

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов отказался от контракта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) из-за преданности борьбе. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В 2017 году Гацалов рассматривал возможность перехода в смешанные единоборства (ММА). Он проводил тренировки по смешанным единоборствам, в том числе в зале AKA в США, в котором тренируется чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"У меня был выбор: или я занимаюсь борьбой, или я бросаю борьбу и полностью перехожу в UFC, - сказал Гацалов. - У меня была возможность подписать контракт, но я не стал этого делать. Я не был уверен до конца, нужно ли мне это. У меня есть друзья, Даниэль Кормье или Хабиб, которые организовали бы мне хороший контракт и бои".

"Но у меня не совсем лежала душа, хотя одно время я загорелся. Когда я вернулся в Россию, то все обдумал и сказал, что не могу предать борьбу", - добавил спортсмен.

37-летний Гацалов сменил спортивное гражданство и в настоящий момент представляет сборную Армении. Он планирует участвовать в отборе на Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на 2021 год. Гацалов является олимпийским чемпионом 2004 года в вольной борьбе (в весовой категории до 96 кг). Также на его счету пять золотых наград чемпионатов мира, по три - чемпионатов Европы и Кубков мира и две - Всемирных военных игр.

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