Легкоатлетка Сидорова подала в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова отправила в пятницу в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса, который позволит ей выступать на международных стартах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

World Athletics разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.