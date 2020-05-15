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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат России по волейболу начнется в конце сентября

Минувший сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сезон-2020/21 мужского чемпионата России по волейболу начнется в конце сентября. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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В пятницу ВФВ провела с клубами совещание относительно проведения чемпионата России в будущем сезоне.

"Стали известны параметры чемпионата России. Начало запланировано на 20-е числа сентября, конец - на начало апреля. Нам теперь понятно, сколько времени нам отведено на проведение соревнований. У нас будет три мероприятия в будущем сезоне: Лига наций, чемпионат Европы и Олимпийские игры", - сказал Шевченко.

Минувший сезон чемпионата России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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