Чемпионат России по волейболу начнется в конце сентября

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сезон-2020/21 мужского чемпионата России по волейболу начнется в конце сентября. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В пятницу ВФВ провела с клубами совещание относительно проведения чемпионата России в будущем сезоне.

"Стали известны параметры чемпионата России. Начало запланировано на 20-е числа сентября, конец - на начало апреля. Нам теперь понятно, сколько времени нам отведено на проведение соревнований. У нас будет три мероприятия в будущем сезоне: Лига наций, чемпионат Европы и Олимпийские игры", - сказал Шевченко.

Минувший сезон чемпионата России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.