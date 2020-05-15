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Футбол в России

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

В оставшихся играх турнира разрешено проводить пять замен
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 15 мая. Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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На 21 июня запланированы матчи 23-го тура, 28 июня состоится 24-й тур, 1 июля - 25-й, 5 июля - 26-й, 8 июля - 27-й, 12 июля - 28-й, 15 июля - 29-й, 22 июля - последний, 30-й тур.

Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. Кроме того, в регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

По итогам сезона два клуба покинут Тинькофф-РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ (первые два места заняли волгоградский "Ротор" и "Химки", сезон-2019/20 в ФНЛ досрочно завершен), при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне-2019/20 РПЛ.

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Президент РПЛ Сергей Прядкин удовлетворен решением исполкома: "Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты, на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки, - отметил он. - Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований. К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей, но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально".

Бюро исполкома РФС 17 марта приостановило все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат страны, в котором сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая.

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