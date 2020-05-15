Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

На 21 июня запланированы матчи 23-го тура, 28 июня состоится 24-й тур, 1 июля - 25-й, 5 июля - 26-й, 8 июля - 27-й, 12 июля - 28-й, 15 июля - 29-й, 22 июля - последний, 30-й тур.

Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. Кроме того, в регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

По итогам сезона два клуба покинут Тинькофф-РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ (первые два места заняли волгоградский "Ротор" и "Химки", сезон-2019/20 в ФНЛ досрочно завершен), при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне-2019/20 РПЛ.