{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС утвердил досрочное завершение первенств ФНЛ и ПФЛ

Команды, занявшие первые два места в ФНЛ, получат право выступить в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На эту тему
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Команды, занявшие первые два места, получат право выступить в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги. Турнир был остановлен после 27 туров из 38 запланированных. Первое место занял волгоградский "Ротор", набрав 56 очков. Вторыми стали подмосковные "Химки", на счету которых 54 очка, столько же набрал и футбольный клуб "Чертаново", но уступил "Химкам" по дополнительным показателям.

"Ротор" дважды завоевывал серебряные награды чемпионата России (1993, 1997), а также становился бронзовым призером турнира в 1996 году.

Также было утверждено досрочное завершение первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

1 мая совет лиги по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве является затруднительным. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса решением бюро исполкома РФС в середине марта.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
РФС попросил правительство и Минспорт предоставить клубам отсрочку по кредитам
В пятницу было объявлено о возобновлении чемпионата России по футболу с 21 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС