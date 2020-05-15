РФС утвердил досрочное завершение первенств ФНЛ и ПФЛ

Команды, занявшие первые два места, получат право выступить в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги. Турнир был остановлен после 27 туров из 38 запланированных. Первое место занял волгоградский "Ротор", набрав 56 очков. Вторыми стали подмосковные "Химки", на счету которых 54 очка, столько же набрал и футбольный клуб "Чертаново", но уступил "Химкам" по дополнительным показателям.

"Ротор" дважды завоевывал серебряные награды чемпионата России (1993, 1997), а также становился бронзовым призером турнира в 1996 году.

Также было утверждено досрочное завершение первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

1 мая совет лиги по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве является затруднительным. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса решением бюро исполкома РФС в середине марта.