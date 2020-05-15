Розыгрыш Кубка России по футболу возобновится 24 июня

ТАСС, 15 мая. Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить розыгрыш Олимп - Кубка России сезона-2019/20 с 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

На момент паузы была определена одна полуфинальная пара - московский "Спартак" встретится с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. В другом полуфинале подмосковные "Химки" сыграют с победителем четвертьфинального матча между ярославским "Шинником" и "Уралом" из Екатеринбурга. Сообщается, что "Шинник" с "Уралом" встретятся 24 июня. Полуфиналы запланированы на 18-19 июля, финал Кубка России - на 25 июля.

Как сообщает пресс-служба РФС, в оставшихся играх турнира командам разрешено проводить по пять замен. Также отмечается, что места матчей Кубка России будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Бюро исполкома РФС 17 марта приостановило все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат и кубок страны, из-за коронавируса. 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая.