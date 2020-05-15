Шубенков подал в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отправил в пятницу в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса, который позволит ему выступать на международных стартах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

World Athletics разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"Сегодня я отправил все необходимые документы для получения нейтрального статуса", - сказал Шубенков.