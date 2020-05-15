Шубенков подал в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отправил в пятницу в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса, который позволит ему выступать на международных стартах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
World Athletics разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.
"Сегодня я отправил все необходимые документы для получения нейтрального статуса", - сказал Шубенков.
Как ранее сообщал ТАСС, в World Athletics уже отправили свои заявки чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он составляет $250, раньше за это плату не взимали. Для спортсменов с 18 до 20 лет - $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.
Шубенков является чемпионом мира 2015 года, на мировом первенстве в 2013 году он стал бронзовым призером, в 2017 году - серебряным. В его активе есть также золотые награды чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов.
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.