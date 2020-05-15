Прядкин: вопрос возвращения легионеров в клубы РПЛ согласован со всеми ведомствами

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Вопрос возвращения иностранных футболистов в клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) находится на контроле у руководства страны. Об этом ТАСС сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал за возобновление сезона в РПЛ с 21 июня.

"Александр Валерьевич Дюков (президент РФС - прим. ТАСС) сегодня окончательно доложил исполкому, - сказал Прядкин. - Вопрос возвращения иностранных сотрудников и игроков клуба находится на контроле у руководства страны на подписи. Все необходимые материалы мы представили. Решение должно быть принято сегодня-завтра".