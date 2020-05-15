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Футбол в России

Прядкин: вопрос возвращения легионеров в клубы РПЛ согласован со всеми ведомствами

В пятницу исполком Российского футбольного союза проголосовал за возобновление сезона в РПЛ с 21 июня
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Вопрос возвращения иностранных футболистов в клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) находится на контроле у руководства страны. Об этом ТАСС сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал за возобновление сезона в РПЛ с 21 июня.

"Александр Валерьевич Дюков (президент РФС - прим. ТАСС) сегодня окончательно доложил исполкому, - сказал Прядкин. - Вопрос возвращения иностранных сотрудников и игроков клуба находится на контроле у руководства страны на подписи. Все необходимые материалы мы представили. Решение должно быть принято сегодня-завтра".

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