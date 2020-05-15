Молодежное первенство России по футболу завершено досрочно

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Молодежное первенство России по футболу по причине пандемии коронавируса решено не доигрывать. Об этом ТАСС сообщил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении чемпионата страны с 21 июня, первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) доиграны не будут.

"Молодежное первенство страны возобновлено не будет. По подведению итогов турнира будет отдельное заседание. Пока нам главное - возобновить футбол в России", - сказал Прядкин.

В первенстве молодежных команд было сыграно 22 из 30 туров. Лидирует "Динамо", на втором месте - ЦСКА, на третьем - "Локомотив".