Загитова и Медведева вошли в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева включены в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Состав был утвержден исполкомом организации, заседание которого прошло в пятницу в формате видеоконференции.