{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Плющенко заявил, что договорился о сотрудничестве с хореографами "Большого театра"

Ранее в его академию перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова
Евгений Плющенко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко намерен в предстоящем сезоне работать как с постоянными хореографами своей академии, так и с приглашенными специалистами из-за рубежа, а также хореографами "Большого театра". Об этом Плющенко рассказал ТАСС.

На эту тему
"Русская ракета" в невесомости. Что грозит Трусовой после ухода от Тутберидзе

Как ранее сообщил Плющенко ТАСС, в его академию "Ангелы Плющенко" перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренер Сергей Розанов, работавший в школе Этери Тутберидзе с юниорами.

"Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашенные - иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами, - сказал Плющенко. - К работе в академии также будут привлечены и хореографы "Большого театра", и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду - сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Дегтярев: возобновление сезона РПЛ должно проходить при строгом соблюдении медпротокола
Турнир возобновится 21 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС