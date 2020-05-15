Плющенко заявил, что договорился о сотрудничестве с хореографами "Большого театра"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко намерен в предстоящем сезоне работать как с постоянными хореографами своей академии, так и с приглашенными специалистами из-за рубежа, а также хореографами "Большого театра". Об этом Плющенко рассказал ТАСС.

Как ранее сообщил Плющенко ТАСС, в его академию "Ангелы Плющенко" перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренер Сергей Розанов, работавший в школе Этери Тутберидзе с юниорами.

"Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашенные - иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами, - сказал Плющенко. - К работе в академии также будут привлечены и хореографы "Большого театра", и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду - сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам".