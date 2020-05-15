Плющенко заявил, что готов к финансовым расходам для воспитания чемпионов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко готов взять на себя основную часть расходов, чтобы воспитать успешных спортсменов. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Плющенко сообщил ТАСС, что достиг договоренности о сотрудничестве его академии "Ангелы Плющенко" с хореографами из-за рубежа, а также постановщиками "Большого театра".

"Со спортсменами, которые должны выигрывать, будет работать большое количество людей, - сказал Плющенко. - Я сделаю все возможное по финансовой истории - большая часть ляжет на мои плечи, но я к этому готов, я возьму это на себя, и эти вещи мы проговорим и с Московской федерацией фигурного катания, и с Федерацией фигурного катания на коньках России, и с Минспортом".

Академия Плющенко была открыта 5 апреля 2017 года. Ранее Плющенко сообщил ТАСС, что с предстоящего сезона в его академии будет тренироваться двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.