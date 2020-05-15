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Футбол в России

Дюков: никто из партнеров РФС не просил пересмотреть условия контрактов

Ранее служба коммуникаций РФС сообщала о приостановке переговоров между РФС и компанией "Аэрофлот"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ни один из партнеров Российского футбольного союза (РФС) не просил пересмотра условий контрактов в условиях пандемии коронавируса. Об этом на онлайн-конференции сообщил президент РФС Александр Дюков.

Ранее служба коммуникаций РФС сообщала о приостановке переговоров между РФС и компанией "Аэрофлот".

"Что касается РФС, я просто могу поблагодарить партнеров, которые понимают, в какой ситуации оказался спорт и футбол в частности, - сказал Дюков. - На данный момент ни один из наших партнеров не вышел на РФС с требованием пересмотреть условия по подписанным контрактам. Мы понимаем, что они на два месяца были лишены определенного рекламного инвентаря, поэтому пытались активно продвигать их по digital-каналам".

"Что касается "Аэрофлота", ситуация такова - как раз перед началом эпидемии мы договорились с ними о заключении нового контракта, но подписать не успели. "Аэрофлот" в силу сложившейся непростой финансовой ситуации не может взять на себя эти обязательства, но у нас есть с ними договоренность о том, чтобы по завершении эпидемии мы вернемся к вопросу о подписании нового партнерского договора", - отметил президент РФС.

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