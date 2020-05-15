Член комиссии спортсменов заявил, что принимает отказ ВФЛА платить за нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Atlhletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. World Atlhletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса, для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, раньше за это плату не взымали. Для спортсменов с 18 до 20 лет - $100, а атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

"В настоящее время, насколько я знаю, ВФЛА испытывает серьезные финансовые проблемы, и у Федерации сейчас нет средств на то, чтобы оплатить заявки всем спортсменам, - заметил Минжулин. - Кроме того, в этом году практически не осталось международных турниров уровня чемпионатов Европы и мира (за исключением осеннего мирового первенства по полумарафону - прим. ТАСС), где для участия в них российских легкоатлетов нужен нейтральный статус. В календаре присутствуют, по большому счету, только коммерческие старты, куда спортсмены едут в первую очередь зарабатывать деньги. Поэтому в этой ситуации Федерации, которую ждут серьезные финансовые расходы, не совсем логично было бы брать на себя оплату сборов за оформление статусов спортсменам".

"Но если бы в календаре на этот сезон оставались те же чемпионаты Европы и мира, то конечно, необходимо было бы настаивать на том, чтобы ВФЛА сама оплатила все сборы", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Atlhletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.