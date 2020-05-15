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Футбол в России

Мещеряков: решение о возобновлении чемпионата России по футболу вызывает много вопросов

По мнению главы совета директоров "Локомотива", это решение напоминает "русское авось"
Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Локомотив" и ряд других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) еще не видели протокола, согласно которому можно играть в чемпионате страны в условиях пандемии коронавируса, решение о возобновлении турнира вызывает много вопросов. Об этом ТАСС сообщил глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня. Также возобновится Олимп - Кубок России. Протокол находится в стадии согласования между РФС, РПЛ, Роспотребнадзором и Минспортом. Окончательное решение о возобновлении сезона-2019/20 РПЛ остается за федеральными и региональными властями.

"Я за то, чтобы футбол возвращался. Но, как всегда, у меня вопрос в деталях. Во-первых, тот протокол, на который ссылаются все, включая РФС, ни в "Локомотив", ни в целый ряд других клубов, как я знаю, не поступал, и его никто не видел. Оценивать, что там написано и как это выполнить на практике, я не могу", - сказал Мещеряков.

"В любом случае у меня есть еще ряд вопросов, на которые, я думаю, нам должны дать ответ, - добавил он. - Прежде всего, это возобновление тренировочного процесса. В ряде регионов можно тренироваться, и некоторые клубы уже приступают к тренировкам, а в других регионах это делать нельзя. И как тогда с точки зрения спортивного равенства РФС планирует решить этот вопрос, договорится ли РФС со всеми регионами о том, чтобы клубам разрешили тренироваться с завтрашнего дня?"

Также глава совета директоров "Локомотива" задался вопросом, возможно ли договориться, чтобы все клубы приступили к тренировкам с 1 июня. "Пять недель тренировок и три недели - это две большие разницы, - подчеркнул он. - Если у нас спортсмен заболел, из-за чего у него происходят осложнения в легких, что для профессионального спортсмена означает или длительный перерыв, или завершение карьеры, и РФС в этих условиях всех спортсменов застраховывает, то спортсмен тогда кому будет подавать иск - к клубу или РФС?"

Президент РФС Александр Дюков сообщил по итогам исполкома, что в случае прерывания турнира итоги будут определяться по последнему сыгранному туру. "Тогда зачем начинать? По-моему, мы надеемся на русское авось. Сейчас все переподпишут контракты с игроками, клубы понесут дополнительные расходы на организацию матчей", - отметил он.

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