Семин после ухода из "Локомотива" не планирует завершать тренерскую карьеру

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, который покинет клуб по истечении контракта, не собирается завершать карьеру. Об этом Семин заявил ТАСС.

14 мая совет директоров московского "Локомотива" принял решение не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая. На следующий день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний специалист продолжит тренерскую деятельность.

"Конечно, не уйду на пенсию. Он [Дюков] - молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!" - сказал Семин.

Вместе с тем специалист не стал уточнять, в клубе какого статуса он готов продолжить карьеру. "Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать", - добавил собеседник агентства.

В сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Локомотив" не смог защитить титул обладателя Кубка России, проиграв в 1/16 финала турнира калининградской "Балтике". В группе Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером" железнодорожники с тремя очками заняли четвертое место. В чемпионате России команда после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет девять очков.

Семин возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).