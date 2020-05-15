ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Телегиным на два года

Капитан ХК ЦСКА Андронов продлил соглашение с клубом на два года

Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года, до этого играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за "Сагино Спирит" и "Барри Кольтс", а также в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Сент-Джонс Айскэпс". Форвард является обладателем Кубка Гагарина, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, олимпийским чемпионом 2018 года.

В прошедшем сезоне, который был досрочно завершен из-за коронавируса, Телегин провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи. ЦСКА занял первое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед оказался сильнее нижегородского "Торпедо" - 4-0.