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КХЛ

ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Телегиным на два года

Нападающий выступает за московский клуб с 2014 года
Иван Телегин Елена Руско/ТАСС
Описание
Иван Телегин
© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 15 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года, до этого играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за "Сагино Спирит" и "Барри Кольтс", а также в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Сент-Джонс Айскэпс". Форвард является обладателем Кубка Гагарина, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, олимпийским чемпионом 2018 года.

В прошедшем сезоне, который был досрочно завершен из-за коронавируса, Телегин провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи. ЦСКА занял первое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед оказался сильнее нижегородского "Торпедо" - 4-0.

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