15 лет спустя. Где сейчас обладатели Кубка УЕФА в составе ЦСКА

Один из них выиграл чемпионат Англии, а другой стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года

18 мая 2005 года московский ЦСКА первым из российских футбольных клубов выиграл еврокубковый трофей. Тогда армейцы в Лиссабоне завоевали Кубок УЕФА, обыграв в финальном матче португальский "Спортинг" со счетом 3:1. Игорь Акинфеев (на момент финала Кубка УЕФА — 19 лет / сейчас — 34 года) Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; пять из них​ "на ноль"; пять пропущенных мячей

Описание Игорь Акинфеев в финальном матче против "Спортинга" (в центре), 2005 год © EPA/ANDRE KOSTERS

Воспитанник армейцев. Продолжает выступать за ЦСКА, на протяжении уже 12 лет являясь капитаном команды. С момента появления в составе в 2003 году стал безоговорочным основным вратарем. За это время помимо Кубка УЕФА по шесть раз стал чемпионом России и обладателем Кубка России, а также семь раз завоевал Суперкубок России. Был капитаном национальной команды на домашнем чемпионате мира, сыграв ключевую роль в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала против испанцев. Акинфеев отразил два из пяти ударов соперника, тем самым позволив сборной России впервые в постсоветской истории выйти в четвертьфинал мирового первенства. Ему принадлежит рекорд Клуба Льва Яшина по числу "сухих" матчей. В активе капитана ЦСКА их 313. У ближайших "преследователей", Рината Дасаева и Евгения Рудакова, 229 и 206 соответственно. Также ему принадлежит вратарский рекорд по числу матчей за сборную страны (111). 12 раз признавался лучшим вратарем сезона, по версии Российского футбольного союза (РФС). Чиди Одиа (21 год / 36 лет) Восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол, одна желтая карточка

Описание Чиди Одиа (слева) против Родриго Тельо в финале Кубка УЕФА, 2005 год © EPA/ANTONIO COTRIM

Выступал за ЦСКА до 2011 года, став за это время двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка. В последние годы карьеры нигерийский правый защитник испытывал проблемы со здоровьем, часто пропуская игры из-за травм и не попадая в состав. Уйдя из ЦСКА, занялся лечением коленных суставов. В 2015 году после трехлетней паузы вернулся в футбол, сыграв за нигерийский клуб "Юлиус Бергер". В настоящее время живет в Бельгии и занимается футбольной деятельностью. Сергей Игнашевич (25 лет / 40 лет) Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; два гола

Описание Сергей Игнашевич с Кубком УЕФА, 2005 год © AP Photo

Играл за ЦСКА до лета 2018 года. В составе армейского клуба центральный защитник пять раз выиграл чемпионат России, а также по шесть раз — Кубок и Суперкубок России. Кроме того, в составе "Локомотива" в период с 2001 по 2003 год по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Последним матчем в его профессиональной карьере стал проигранный четвертьфинал чемпионата мира против сборной Хорватии. Игнашевичу принадлежит абсолютный рекорд по числу матчей за сборную России (127), у ближайшего "преследователя" из действующих игроков, Юрия Жиркова, их 92. Он 14 раз входил в список 33 лучших игроков сезона, по версии РФС, под первым номером, еще по разу становился вторым и третьим в своем амплуа. После завершения карьеры один год проработал в тренерском штабе молодежной команды ЦСКА, после чего стал старшим тренером московского "Торпедо", которое выступает в первенстве Футбольной национальной лиги. Его контракт с автозаводцами рассчитан до лета 2023 года. Алексей и Василий Березуцкие (22 года / 37 лет) Алексей — восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол, три желтые карточки

Василий — девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; два гола, одна желтая карточка

Описание Алексей Березуцкий (в центре) после забитого гола в финальном матче Кубка УЕФА © EPA/PAULO CARRICO

Братья Березуцкие, как и Игнашевич, выступали за ЦСКА до лета 2018 года. В активе центральных защитников тот же набор трофеев, что и у Акинфеева, — шесть титулов чемпиона России, семь Кубков России и шесть Суперкубков России. Василий 13 раз входил в список 33 лучших игроков сезона (семь из них на первом месте), Алексей — семь (три). В ноябре 2018 года братья приняли предложение бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого войти в его штаб в голландском "Витессе". Спустя год российский специалист подал в отставку, Березуцкие вместе с ним покинули клуб. В январе 2020 года они вернулись в ЦСКА на должности заместителей генерального директора. Юрий Жирков (21 год / 36 лет) Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол, три голевые передачи, одна желтая карточка

Описание Юрий Жирков празднует забитый мяч в финале, 2005 год © EPA/TIAGO PETINGA

Автор победного гола в матче против "Спортинга". Выступал за ЦСКА до лета 2009 года, после чего перешел в английский "Челси". После двух лет в лондонском клубе левый полузащитник вернулся в Россию, где поиграл за махачкалинский "Анжи" (2011–2013) и московское "Динамо" (2013–2015). С 2016 года выступает за петербургский "Зенит". Вместе с ЦСКА Жирков завоевал 11 трофеев (два титула чемпиона России, по четыре Кубка и Суперкубка России, а также Кубок УЕФА). В составе "Челси" по разу стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В "Зените" также по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. 12 раз был включен в список 33 лучших игроков сезона, по версии РФС, в шести случаях становился лучшим в стране на своей позиции. В 2018 году после чемпионата мира объявил о завершении карьеры в сборной России, однако вернулся в нее в 2019-м. Принял участие в пяти матчах отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020, который был перенесен на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Элвер Рахимич (29 лет / 44 года) Восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; одна голевая передача, две желтые карточки

Описание Элвер Рахимич (справа) против нападающего "Спортинга" Лиедсона, 2005 год © EPA/PAULO NOVAIS

Выступал за ЦСКА до 2014 года, после чего завершил карьеру. За время, проведенное в армейском клубе, боснийский опорный полузащитник стал пятикратным чемпионом России, рекордные семь раз в составе одного клуба выиграл Кубок России, а также пять раз завоевал Суперкубок России. С января 2013 года был играющим тренером ЦСКА, а после завершения карьеры в 2014-м еще один сезон проработал в штабе Леонида Слуцкого. В 2015-м перешел на работу в ДЮСШ ЦСКА, где продолжает трудиться по сей день. Помимо этого успел поработать в сборной Боснии и Герцеговины в качестве скаута и помощника главного тренера. Евгений Алдонин (25 лет / 40 лет) Восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол, три желтые карточки

Описание Евгений Алдонин против Родриго Тельо, 2005 год © EPA/PAULO NOVAIS

Выступал за ЦСКА до 2013 года, став вместе с командой двукратным чемпионом России (золотой сезон — 2012/2013 провел в "Мордовии" на правах аренды). Также опорный полузащитник пять раз выиграл Кубок России, четыре — Суперкубок России. После ухода из армейского клуба провел сезон в нижегородской "Волге". Не желая уходить из футбола, играл в третьем по силе дивизионе российского футбола и любительских лигах. В январе 2020 года вошел в тренерский штаб "Торпедо", где работает вместе с Игнашевичем. Даниэль Карвалью (22 года / 37 лет) Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; три гола, семь голевых передач, две желтые карточки

Описание Даниэль Карвалью празднует победу в Кубке УЕФА © AP Photo/Jasper Juinen

Лучший игрок финала Кубка УЕФА, автор трех голевых передач в игре против "Спортинга". Выступал за ЦСКА до 2010 года, однако в сезонах 2008 и 2010 годов был отдан в аренду в бразильский "Интернасьонал" и катарский "Аль-Араби" соответственно. Когда его контракт с российским клубом истек, вернулся в Бразилию, где играл до 2018 года, после чего занялся семейным бизнесом по управлению спортивными центрами. Карвалью в составе ЦСКА стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также трехкратным обладателем Суперкубка России. В 2005 году вошел в список 33 лучших игроков сезона, по версии РФС, под первым номером среди центральных полузащитников. Ивица Олич (25 лет / 40 лет) Восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005

Описание Ивица Олич в защитной маске против защитника Мигела Гарсия, 2005 год © EPA/ANDRE KOSTERS

Выступал за ЦСКА до конца сезона-2006, после чего отправился в Германию. В Бундеслиге хорватский нападающий играл за "Гамбург" (2007–2009, 2015–2016), "Баварию" (2009–2012), "Вольфсбург" (2012–2014) и "Мюнхен 1860" (2016–2017). В том же 2017-м вошел в тренерский штаб Златко Далича в сборной Хорватии, вместе с которой дошел до финала чемпионата мира, где его команда уступила сборной Франции. В составе ЦСКА Олич стал трехкратным чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России. С "Баварией" по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов, где мюнхенцы поочередно уступали итальянскому "Интеру" и английскому "Челси". Вагнер Лав (20 лет / 35 лет) Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; четыре гола, две голевые передачи, одна желтая карточка

Описание Вагнер Лав забивает третий матч в ворота "Спортинга", 2005 год © AP Photo/Armando Franca

Забил третий мяч армейцев в финале. Бразильский нападающий несколько раз приходил и уходил из ЦСКА. Первый этап его армейской карьеры (2004–2012) вместил в себя две аренды на родину в "Палмейрас" и "Фламенго". Последний выкупил его контракт, однако в 2013-м форвард вернулся в ЦСКА на полгода, после чего перешел в китайский "Шаньдун Лунэн". Также форвард успел поиграть за бразильский "Коринтианс", выступающий в чемпионате Франции "Монако", а также турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ". В 2019 году вернулся в "Коринтианс", где продолжает играть до сих пор. В составе ЦСКА Вагнер Лав стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, а также четырехкратным победителем Суперкубка России. Шесть раз был включен в список 33 лучших игроков сезона, по версии РФС, три из них — на первом месте в своем амплуа. Является единственным иностранцем, включенным в клуб Григория Федотова. На счету бразильца 124 мяча в составе ЦСКА во всех турнирах. Дейвидас Шемберас (26 лет / 41 год) Шесть матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005

Описание Дейвидас Шемберас против полузащитника "Пармы" Филиппо Сави в полуфинале Кубка УЕФА, 2005 год © EPA/GIORGIO BENVENUTI

Выступал за ЦСКА до 2012 года, став вместе с командой трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. После ухода из армейского клуба опорный полузащитник выступал за владикавказскую "Аланию" (2012–2014) и литовский "Жальгирис". После завершения карьеры продолжил работать в футболе — сначала в качестве президента и члена правления Ассоциации футбольных клубов Литвы, а затем спортивным директором "Жальгириса". Милош Красич (20 лет / 35 лет) Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; две желтые карточки

Описание Милош Красич в матче 1/16 финала Кубка УЕФА против "Бенфики", 2005 год © AP Photo/Armando Franca

Выступал за ЦСКА до 2010 года, после чего перешел в итальянский "Ювентус" (2010–2012). Также поиграл за турецкий "Фенербахче" (2012–2015), французскую "Бастию" (2013–2014, аренда) и польскую "Лехию" из Гданьска (2015–2018). Вместе с ЦСКА Красич стал двукратным чемпионом России, а также по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России. В остальных клубах развить успех не удалось — вместе с "Ювентусом" он в сезоне-2011/2012 стал чемпионом Италии, а с "Фенербахче" один раз завоевал Кубок Турции. После завершения карьеры в 2018 году не стал заниматься деятельностью, связанной с футболом. Ролан Гусев (27 лет / 42 года) Шесть матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол

Описание Ролан Гусев после забитого мяча в ворота "Осера" в матче 1/4 финала Кубка УЕФА, 2005 год © EPA/IGOR KHARITONOV

Выступал за ЦСКА до 2007 года. За это время стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также два раза выиграл Суперкубок России. Четырежды признавался лучшим правым полузащитником в списке 33 лучших игроков сезона, по версии РФС. После ухода из ЦСКА Гусев выступал за украинские "Днепр" (2007–2009) и "Арсенал" (2009–2011). В 2019 году начал тренерскую карьеру в ДЮСШ армейского клуба. В настоящее время работает с командой из игроков 2007 года рождения. Вениамин Мандрыкин (23 года / 38 лет) Ни одного матча в Кубке УЕФА — 2004/2005

Описание Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев и Вениамин Мандрыкин с Кубком УЕФА, 2005 год © Владимир Мукагов/ТАСС

Вратарь принадлежал ЦСКА с 2001 по 2011 год, но большую часть времени выступал в качестве сменщика основного голкипера Игоря Акинфеева. Вместе с армейцами трижды стал чемпионом России и обладателем Кубка России, а также четыре раза завоевал Суперкубок России. Начиная с 2008 года клуб поочередно отдавал футболиста в аренду в "Томь", "Ростов", нальчикский "Спартак" и брянское "Динамо". В конце 2010 года попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. По настоящее время продолжает реабилитацию. Осмар Феррейра (22 года / 37 лет) Ни одного матча в Кубке УЕФА — 2004/2005

Описание Осмар Феррейра, 2013 год © AP Photo/Dolores Ochoa

Принадлежал ЦСКА с 2004 по 2007 год, но в общей сложности провел за армейцев 23 матча во всех турнирах, проиграв конкуренцию на место левого полузащитника Юрию Жиркову. В составе армейского клуба по разу выиграл чемпионат и Кубок России. Российский клуб дважды отдавал его в аренду в голландский ПСВ (2005) и аргентинский "Сан-Лоренсо" (2006–2007). После ухода из ЦСКА играл за украинский "Днепр" (2008–2011), аргентинские "Индепендьенте" (20112013–), "Ривер Плейт" (2013–2015), "Атлетико Рафаэла" (2015) и "Бока Унидос" (2017–2018), а также греческий "Панетоликос" (2016). Завершил карьеру в 2018 году, живет на родине в Аргентине. Юрис Лайзанс (26 лет / 41 год) Четыре матча в Кубке УЕФА — 2004/2005

Описание Юрис Лайзанс (слева), 2002 год © EPA/YURI KADOBNOV

Выступал за ЦСКА до 2005 года, после победы в Кубке УЕФА был отдан в аренду в московское "Торпедо". С армейцами стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. После ухода из клуба латвийский полузащитник выступал в Росии за "Ростов", "Кубань", "Шинник", "Салют" и "Факел". На родине играл за "Олимп", "Вентспилс" и "Сконто". Завершил карьеру в 2014 году. В настоящее время работает в селекционном отделе "Краснодара". Александр Салугин (16 лет / 31 год) Один матч в Кубке УЕФА — 2004/2005

Описание Александр Салугин, 2005 год © Олег Наумов/ТАСС

Самый молодой игрок из заявки на финал Кубка УЕФА. В том розыгрыше турнира провел одну минуту на поле в ответном полуфинальном матче против итальянской "Пармы". Выступал за ЦСКА до 2007 года, став двухкратным чемпионом России и обладателем Кубка России. После ухода из клуба нападающий играл за "Текстильщик-Телеком", "Крылья Советов", "Ростов", нижегородскую "Волгу", "Нижний Новгород", "Торпедо" и "Амкар", а также белорусский "Торпедо-БелАЗ". С января 2020 года находится в статусе свободного агента. Главный тренер — Валерий Газзаев (50 лет / 65 лет)

Описание Футболисты ЦСКА качают главного тренера команды Валерия Газзаева после победы в финале Кубка УЕФА, 2005 год © AP Photo/Armando Franca