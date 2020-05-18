15 лет спустя. Где сейчас обладатели Кубка УЕФА в составе ЦСКА

18 мая 2005 года московский ЦСКА первым из российских футбольных клубов выиграл еврокубковый трофей. Тогда армейцы в Лиссабоне завоевали Кубок УЕФА, обыграв в финальном матче португальский "Спортинг" со счетом 3:1.
Игорь Акинфеев (на момент финала Кубка УЕФА — 19 лет / сейчас — 34 года)
Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; пять из них "на ноль"; пять пропущенных мячей
Воспитанник армейцев. Продолжает выступать за ЦСКА, на протяжении уже 12 лет являясь капитаном команды. С момента появления в составе в 2003 году стал безоговорочным основным вратарем. За это время помимо Кубка УЕФА по шесть раз стал чемпионом России и обладателем Кубка России, а также семь раз завоевал Суперкубок России.
Был капитаном национальной команды на домашнем чемпионате мира, сыграв ключевую роль в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала против испанцев. Акинфеев отразил два из пяти ударов соперника, тем самым позволив сборной России впервые в постсоветской истории выйти в четвертьфинал мирового первенства.
Ему принадлежит рекорд Клуба Льва Яшина по числу "сухих" матчей. В активе капитана ЦСКА их 313. У ближайших "преследователей", Рината Дасаева и Евгения Рудакова, 229 и 206 соответственно. Также ему принадлежит вратарский рекорд по числу матчей за сборную страны (111).
12 раз признавался лучшим вратарем сезона, по версии Российского футбольного союза (РФС).
Чиди Одиа (21 год / 36 лет)
Восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол, одна желтая карточка
Выступал за ЦСКА до 2011 года, став за это время двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка. В последние годы карьеры нигерийский правый защитник испытывал проблемы со здоровьем, часто пропуская игры из-за травм и не попадая в состав. Уйдя из ЦСКА, занялся лечением коленных суставов.
В 2015 году после трехлетней паузы вернулся в футбол, сыграв за нигерийский клуб "Юлиус Бергер". В настоящее время живет в Бельгии и занимается футбольной деятельностью.
Сергей Игнашевич (25 лет / 40 лет)
Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; два гола
Играл за ЦСКА до лета 2018 года. В составе армейского клуба центральный защитник пять раз выиграл чемпионат России, а также по шесть раз — Кубок и Суперкубок России. Кроме того, в составе "Локомотива" в период с 2001 по 2003 год по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Последним матчем в его профессиональной карьере стал проигранный четвертьфинал чемпионата мира против сборной Хорватии.
Игнашевичу принадлежит абсолютный рекорд по числу матчей за сборную России (127), у ближайшего "преследователя" из действующих игроков, Юрия Жиркова, их 92. Он 14 раз входил в список 33 лучших игроков сезона, по версии РФС, под первым номером, еще по разу становился вторым и третьим в своем амплуа.
После завершения карьеры один год проработал в тренерском штабе молодежной команды ЦСКА, после чего стал старшим тренером московского "Торпедо", которое выступает в первенстве Футбольной национальной лиги. Его контракт с автозаводцами рассчитан до лета 2023 года.
Алексей и Василий Березуцкие (22 года / 37 лет)
Алексей — восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол, три желтые карточки
Василий — девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; два гола, одна желтая карточка
Братья Березуцкие, как и Игнашевич, выступали за ЦСКА до лета 2018 года. В активе центральных защитников тот же набор трофеев, что и у Акинфеева, — шесть титулов чемпиона России, семь Кубков России и шесть Суперкубков России. Василий 13 раз входил в список 33 лучших игроков сезона (семь из них на первом месте), Алексей — семь (три).
В ноябре 2018 года братья приняли предложение бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого войти в его штаб в голландском "Витессе". Спустя год российский специалист подал в отставку, Березуцкие вместе с ним покинули клуб. В январе 2020 года они вернулись в ЦСКА на должности заместителей генерального директора.
Юрий Жирков (21 год / 36 лет)
Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол, три голевые передачи, одна желтая карточка
Автор победного гола в матче против "Спортинга". Выступал за ЦСКА до лета 2009 года, после чего перешел в английский "Челси". После двух лет в лондонском клубе левый полузащитник вернулся в Россию, где поиграл за махачкалинский "Анжи" (2011–2013) и московское "Динамо" (2013–2015). С 2016 года выступает за петербургский "Зенит".
Вместе с ЦСКА Жирков завоевал 11 трофеев (два титула чемпиона России, по четыре Кубка и Суперкубка России, а также Кубок УЕФА). В составе "Челси" по разу стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В "Зените" также по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. 12 раз был включен в список 33 лучших игроков сезона, по версии РФС, в шести случаях становился лучшим в стране на своей позиции.
В 2018 году после чемпионата мира объявил о завершении карьеры в сборной России, однако вернулся в нее в 2019-м. Принял участие в пяти матчах отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020, который был перенесен на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
Элвер Рахимич (29 лет / 44 года)
Восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; одна голевая передача, две желтые карточки
Выступал за ЦСКА до 2014 года, после чего завершил карьеру. За время, проведенное в армейском клубе, боснийский опорный полузащитник стал пятикратным чемпионом России, рекордные семь раз в составе одного клуба выиграл Кубок России, а также пять раз завоевал Суперкубок России.
С января 2013 года был играющим тренером ЦСКА, а после завершения карьеры в 2014-м еще один сезон проработал в штабе Леонида Слуцкого. В 2015-м перешел на работу в ДЮСШ ЦСКА, где продолжает трудиться по сей день. Помимо этого успел поработать в сборной Боснии и Герцеговины в качестве скаута и помощника главного тренера.
Евгений Алдонин (25 лет / 40 лет)
Восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол, три желтые карточки
Выступал за ЦСКА до 2013 года, став вместе с командой двукратным чемпионом России (золотой сезон — 2012/2013 провел в "Мордовии" на правах аренды). Также опорный полузащитник пять раз выиграл Кубок России, четыре — Суперкубок России. После ухода из армейского клуба провел сезон в нижегородской "Волге". Не желая уходить из футбола, играл в третьем по силе дивизионе российского футбола и любительских лигах.
В январе 2020 года вошел в тренерский штаб "Торпедо", где работает вместе с Игнашевичем.
Даниэль Карвалью (22 года / 37 лет)
Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; три гола, семь голевых передач, две желтые карточки
Лучший игрок финала Кубка УЕФА, автор трех голевых передач в игре против "Спортинга". Выступал за ЦСКА до 2010 года, однако в сезонах 2008 и 2010 годов был отдан в аренду в бразильский "Интернасьонал" и катарский "Аль-Араби" соответственно. Когда его контракт с российским клубом истек, вернулся в Бразилию, где играл до 2018 года, после чего занялся семейным бизнесом по управлению спортивными центрами.
Карвалью в составе ЦСКА стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также трехкратным обладателем Суперкубка России. В 2005 году вошел в список 33 лучших игроков сезона, по версии РФС, под первым номером среди центральных полузащитников.
Ивица Олич (25 лет / 40 лет)
Восемь матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005
Выступал за ЦСКА до конца сезона-2006, после чего отправился в Германию. В Бундеслиге хорватский нападающий играл за "Гамбург" (2007–2009, 2015–2016), "Баварию" (2009–2012), "Вольфсбург" (2012–2014) и "Мюнхен 1860" (2016–2017). В том же 2017-м вошел в тренерский штаб Златко Далича в сборной Хорватии, вместе с которой дошел до финала чемпионата мира, где его команда уступила сборной Франции.
В составе ЦСКА Олич стал трехкратным чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России. С "Баварией" по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов, где мюнхенцы поочередно уступали итальянскому "Интеру" и английскому "Челси".
Вагнер Лав (20 лет / 35 лет)
Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; четыре гола, две голевые передачи, одна желтая карточка
Забил третий мяч армейцев в финале. Бразильский нападающий несколько раз приходил и уходил из ЦСКА. Первый этап его армейской карьеры (2004–2012) вместил в себя две аренды на родину в "Палмейрас" и "Фламенго". Последний выкупил его контракт, однако в 2013-м форвард вернулся в ЦСКА на полгода, после чего перешел в китайский "Шаньдун Лунэн". Также форвард успел поиграть за бразильский "Коринтианс", выступающий в чемпионате Франции "Монако", а также турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ". В 2019 году вернулся в "Коринтианс", где продолжает играть до сих пор.
В составе ЦСКА Вагнер Лав стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, а также четырехкратным победителем Суперкубка России. Шесть раз был включен в список 33 лучших игроков сезона, по версии РФС, три из них — на первом месте в своем амплуа.
Является единственным иностранцем, включенным в клуб Григория Федотова. На счету бразильца 124 мяча в составе ЦСКА во всех турнирах.
Дейвидас Шемберас (26 лет / 41 год)
Шесть матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005
Выступал за ЦСКА до 2012 года, став вместе с командой трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. После ухода из армейского клуба опорный полузащитник выступал за владикавказскую "Аланию" (2012–2014) и литовский "Жальгирис".
После завершения карьеры продолжил работать в футболе — сначала в качестве президента и члена правления Ассоциации футбольных клубов Литвы, а затем спортивным директором "Жальгириса".
Милош Красич (20 лет / 35 лет)
Девять матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; две желтые карточки
Выступал за ЦСКА до 2010 года, после чего перешел в итальянский "Ювентус" (2010–2012). Также поиграл за турецкий "Фенербахче" (2012–2015), французскую "Бастию" (2013–2014, аренда) и польскую "Лехию" из Гданьска (2015–2018).
Вместе с ЦСКА Красич стал двукратным чемпионом России, а также по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России. В остальных клубах развить успех не удалось — вместе с "Ювентусом" он в сезоне-2011/2012 стал чемпионом Италии, а с "Фенербахче" один раз завоевал Кубок Турции. После завершения карьеры в 2018 году не стал заниматься деятельностью, связанной с футболом.
Ролан Гусев (27 лет / 42 года)
Шесть матчей в Кубке УЕФА — 2004/2005; один гол
Выступал за ЦСКА до 2007 года. За это время стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также два раза выиграл Суперкубок России. Четырежды признавался лучшим правым полузащитником в списке 33 лучших игроков сезона, по версии РФС.
После ухода из ЦСКА Гусев выступал за украинские "Днепр" (2007–2009) и "Арсенал" (2009–2011). В 2019 году начал тренерскую карьеру в ДЮСШ армейского клуба. В настоящее время работает с командой из игроков 2007 года рождения.
Вениамин Мандрыкин (23 года / 38 лет)
Ни одного матча в Кубке УЕФА — 2004/2005
Вратарь принадлежал ЦСКА с 2001 по 2011 год, но большую часть времени выступал в качестве сменщика основного голкипера Игоря Акинфеева. Вместе с армейцами трижды стал чемпионом России и обладателем Кубка России, а также четыре раза завоевал Суперкубок России.
Начиная с 2008 года клуб поочередно отдавал футболиста в аренду в "Томь", "Ростов", нальчикский "Спартак" и брянское "Динамо". В конце 2010 года попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. По настоящее время продолжает реабилитацию.
Осмар Феррейра (22 года / 37 лет)
Ни одного матча в Кубке УЕФА — 2004/2005
Принадлежал ЦСКА с 2004 по 2007 год, но в общей сложности провел за армейцев 23 матча во всех турнирах, проиграв конкуренцию на место левого полузащитника Юрию Жиркову. В составе армейского клуба по разу выиграл чемпионат и Кубок России.
Российский клуб дважды отдавал его в аренду в голландский ПСВ (2005) и аргентинский "Сан-Лоренсо" (2006–2007). После ухода из ЦСКА играл за украинский "Днепр" (2008–2011), аргентинские "Индепендьенте" (20112013–), "Ривер Плейт" (2013–2015), "Атлетико Рафаэла" (2015) и "Бока Унидос" (2017–2018), а также греческий "Панетоликос" (2016). Завершил карьеру в 2018 году, живет на родине в Аргентине.
Юрис Лайзанс (26 лет / 41 год)
Четыре матча в Кубке УЕФА — 2004/2005
Выступал за ЦСКА до 2005 года, после победы в Кубке УЕФА был отдан в аренду в московское "Торпедо". С армейцами стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. После ухода из клуба латвийский полузащитник выступал в Росии за "Ростов", "Кубань", "Шинник", "Салют" и "Факел". На родине играл за "Олимп", "Вентспилс" и "Сконто". Завершил карьеру в 2014 году. В настоящее время работает в селекционном отделе "Краснодара".
Александр Салугин (16 лет / 31 год)
Один матч в Кубке УЕФА — 2004/2005
Самый молодой игрок из заявки на финал Кубка УЕФА. В том розыгрыше турнира провел одну минуту на поле в ответном полуфинальном матче против итальянской "Пармы". Выступал за ЦСКА до 2007 года, став двухкратным чемпионом России и обладателем Кубка России. После ухода из клуба нападающий играл за "Текстильщик-Телеком", "Крылья Советов", "Ростов", нижегородскую "Волгу", "Нижний Новгород", "Торпедо" и "Амкар", а также белорусский "Торпедо-БелАЗ". С января 2020 года находится в статусе свободного агента.
Главный тренер — Валерий Газзаев (50 лет / 65 лет)
Занимал пост главного тренера ЦСКА с 2001 по 2003 год, в середине 2004 года вернулся в клуб, сменив португальца Артура Жорже. Проработал с армейцами до 2008 года. В 2005 году после победы в Кубке УЕФА получил звание "Заслуженный тренер России", а также был признан тренером года по версии УЕФА (наряду с испанцем Рафаэлем Бенитесом, который тренировал английский "Ливерпуль").
Вместе с ЦСКА завоевал 10 трофеев — три золота чемпионата России, четыре Кубка России, два Суперкубка России и Кубок УЕФА. После ухода из армейского клуба работал в киевском "Динамо" (2009–2010) и владикавказской "Алании" (2012–2013). В 2013 году завершил тренерскую карьеру. В настоящее время занимает пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей.
Андрей Михайлов