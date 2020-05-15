Место проведения женского чемпионата мира по футболу 2023 года будет определено 25 июня

ТАСС, 15 мая. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) 25 июня выберет место проведения чемпионата мира среди женщин 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

На проведение чемпионата мира претендуют Бразилия, Колумбия, Япония, также совместную заявку подали Австралия и Новая Зеландия. Турнир 2023 года станет первым, на котором выступят 32 женские сборные.

"ФИФА по-прежнему намерена осуществить самый объективный и прозрачный процесс выборов в истории чемпионатов мира по футболу среди женщин, - заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Это является частью нашей общей приверженности к женскому футболу и позволит ФИФА инвестировать $1 млрд в женский футбол в текущем цикле".

Женский чемпионат мира по футболу проводится с 1991 года. Чаще всего победительницами турнира становились футболистки из сборной США - четыре раза. Они же являются действующими чемпионками мира.

Сборная России дважды участвовала на мировых первенствах - в 1999 и 2003 годах. В обоих случаях российские футболистки доходили до стадии четвертьфинала.