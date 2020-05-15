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Мировой футбол

Место проведения женского чемпионата мира по футболу 2023 года будет определено 25 июня

На проведение турнира претендуют Бразилия, Колумбия, Япония, также совместную заявку подали Австралия и Новая Зеландия

ТАСС, 15 мая. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) 25 июня выберет место проведения чемпионата мира среди женщин 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

На проведение чемпионата мира претендуют Бразилия, Колумбия, Япония, также совместную заявку подали Австралия и Новая Зеландия. Турнир 2023 года станет первым, на котором выступят 32 женские сборные.

"ФИФА по-прежнему намерена осуществить самый объективный и прозрачный процесс выборов в истории чемпионатов мира по футболу среди женщин, - заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Это является частью нашей общей приверженности к женскому футболу и позволит ФИФА инвестировать $1 млрд в женский футбол в текущем цикле".

Женский чемпионат мира по футболу проводится с 1991 года. Чаще всего победительницами турнира становились футболистки из сборной США - четыре раза. Они же являются действующими чемпионками мира.

Сборная России дважды участвовала на мировых первенствах - в 1999 и 2003 годах. В обоих случаях российские футболистки доходили до стадии четвертьфинала.

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Мировой футбол
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