WADA в очередной раз выразило обеспокоенность скорым принятием "акта Родченкова"

Данный вопрос обсуждался на заседании исполкома WADA, которое прошло в пятницу. В октябре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие акта. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами агентства, и на лиц, находящихся вне юрисдикции Вашингтона. При этом закон не затрагивает североамериканские профессиональные лиги, которые не следуют кодексу WADA.

ТАСС, 15 мая. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в очередной раз выразил обеспокоенность скорым принятием "акта Родченкова". Об этом сообщает пресс-служба организации.

На заседании исполкома было заслушано мнение профессора Ульриха Хааса из департамента процессуального и частного права Цюрихского университета. "Хотя WADA поддерживает правительства в использовании их законодательных полномочий для борьбы с допингом, исполком выражает свою обеспокоенность экстерриториальным компонентом предлагаемого законопроекта, - говорится в сообщении WADA. - WADA по-прежнему готово работать в сотрудничестве с властями США над улучшением законопроекта".

WADA ранее уже высказывало обеспокоенность принятием этого закона, который вводит уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов.

Нормы "акта Родченкова" подразумевают возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в соревнованиях вместе с американскими спортсменами. Закон носит имя бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте.