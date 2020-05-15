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Футбол в России

Кокорин останется в аренде в "Сочи" до конца чемпионата

В четырех матчах за "Сочи" нападающий забил три мяча
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, находившийся с февраля в аренде в "Сочи", останется там до фактического окончания сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) объявил о решении возобновить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Чемпионат завершится в конца августа. Арендное соглашение Кокорина истекало в конце мая.

"Да", - ответил Медведев на вопрос, будет ли аренда Кокорина продлена до конца сезона.

В четырех матчах за "Сочи" Кокорин забил три мяча.

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